Бывшая жена украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко), продюсер Ирина Горовая,

Ирина является не только продюсером, она также занимается многими проектами, уделяет много времени организационным вопросам и посещает разные мероприятия. В этот раз Горовая посетила панельную дискуссию с украинскими бизнесменами.

Ирина рассказала, что радуется, когда в Украине происходит все больше фестивалей, конференций, панельных дискуссий, интересных форумов, где можно не только поделиться своим мнением, но и послушать об опыте других компаний и их топ-менеджмента.

«Мы также за коллаборации, ведь как я неоднократно подчеркиваю - моно- продукт не выживет в современном мире, нужно быть более глобальными, интересоваться международным опытом, изучать языки. Очень горжусь тем, что была в панельной дискуссии с украинскими бизнесменами, покоряют мир своими проектами», - высказалась Ирина.

Она добавила, что ей приятно слышать, что украинцы очень талантливая нация, у них много стартапов, новых направлений бизнеса, наши творческие люди выходят за пределы страны и получают международные награды.

Как продюсер бывшая жена рэпера бывает на разных светских мероприятиях. В этот раз Ирина посетила вечер, посвященный 20-летию журнала "Elle. Украина".

Звезда пришла в красивом белом платье, и накинув темный пиджак на плечи. Фотографиями красотка поделилась в своем Инстаграм.

По мнению Горовой, известный журнал приоткрывает для каждого дверь в мир красоты и эксклюзивов. В посте она выразила свое восхищение главному редактору Соне Забуге.

Напомним, Потап неожиданно отказался от рэпа, запев на украинском языке

Также Politeka писала, что Потап неожиданно признался, кто виноват в его разводе с Горовой

А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа в купальнике устроила шалости у бассейна: провокационные кадры