Сын Алексея Потапенко (Потап) рассказал, что у него не очень складывается с девушками

Как сообщает Politeka.net, сын Потапа и его бывшей жены Ирины Горовой Андрей в свои 13 лет уже имел отношения с девушками. Более того, к одной из возлюбленных парень даже ездил в Одессу. Об этом он рассказал в интервью в программе "Зірковий шлях".

По словам Андрея, у него пока не очень складывается с девушками. Первый опыт отношений был еще в младшей школе, когда он гулял с одной девочкой. А затем он познакомился с еще одной девушкой в лагере и начал общение, а затем даже ездил к ней в Одессу.

"Познакомился в лагере, все было нормально. А потом я один раз поехал к ней в Одессу. Там побыл, как бы с ней погулял. Представьте, поцеловались мы, именно по-французски. А потом просто перестали друг другу писать. Вот так вот мне не везет с девушками", - поделился подросток и добавил, что сейчас у него есть на примете еще одна девушка, но не стал называть, кто она.

Напомним, Потап неожиданно признался, кто виноват в его разводе с Горовой: "Сердце разбивалось...".

Как сообщала Politeka, Потап удивил признанием, как до популярности работал на стройке: "Все деньги, что зарабатывал...".

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