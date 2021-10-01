Сын Алексея Потапенко (Потап) рассказал, что у него не очень складывается с девушками
Как сообщает Politeka.net, сын Потапа и его бывшей жены Ирины Горовой Андрей в свои 13 лет уже имел отношения с девушками. Более того, к одной из возлюбленных парень даже ездил в Одессу. Об этом он рассказал в интервью в программе "Зірковий шлях".
По словам Андрея, у него пока не очень складывается с девушками. Первый опыт отношений был еще в младшей школе, когда он гулял с одной девочкой. А затем он познакомился с еще одной девушкой в лагере и начал общение, а затем даже ездил к ней в Одессу.
"Познакомился в лагере, все было нормально. А потом я один раз поехал к ней в Одессу. Там побыл, как бы с ней погулял. Представьте, поцеловались мы, именно по-французски. А потом просто перестали друг другу писать. Вот так вот мне не везет с девушками", - поделился подросток и добавил, что сейчас у него есть на примете еще одна девушка, но не стал называть, кто она.
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