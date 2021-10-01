Сын Алексея Потапенко рассказал, как ему мешает жить известность родителей

Как сообщает Politeka.net, сын популярного украинского исполнителя и продюсера Алексея Потапенко (Потап) Андрей, который родился в барке артиста с Ириной Горовой, дал интервью программе "Зірковий шлях", в котором рассказал, почему ему мешает популярность родителей. Так, по словам парня, многие его друзья общаются с ними только из-за того, что его папа Потап, а многие люди на улице не дают прохода, прося о фото.

"Когда я выхожу в магазин, ко мне подходят люди и такие: "О, ты сын Потапа, давай сфоткаемся" или "Подпишись на мой Инстаграм". Я хочу добиваться всего сам", - рассказал Андрей.

Также подросток рассказал, за что его в последний раз ругали звездные родители. По словам Андрея, он задержался на прогулке и поздно пришел домой. "Как раз мне влетело от двух людей", - признался сын артиста.

Напомним, Потап в модной шляпе поразил осенним образом, фанаты не натешатся: "Это вам не Монатик".

Как сообщала Politeka, Экс-муж Горовой спустя годы рассказал, почему она стала супругой его друга Потапа: "Все так и было".

Также Politeka писала, что Потап показал, как проводит время с подросшим сыном, фото: "Цени папу...".