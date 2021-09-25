Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) показал, как проводит время с 13-летним сыном Андреем

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко был женат на Ирине Горовой с 1999 по 2014 год. У Ирины была дочь от прошлых отношений, а также красотка в браке родила Алексею сына, которого назвали Андреем. И хоть пара разошлась и Потапенко женился на Насте Каменских, продюсер продолжает общаться с детьми и иногда делится совместными фотографиями в Инстаграм.

Так произошло и в этот раз. Потап поделился фото, на котором проводит время с Андреем. Алексей сделал селфи, показывая подростка на самокате и себя.

"Барт и Гомер", - написал Потап.

Фанаты поставили более тысячи лайков, включая приемную дочь Потапа Наташу Горовую, а также написали несколько комментариев:

"Цени папу! Будь Здоровым, Умным и Счастливым!!!", "Точно", "Огонь".

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