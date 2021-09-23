Продюсер и лидер группы Mozgi Потап удивил откровением

Так, муж Насти Каменских Андрей Потапенко рассказал в интервью о том, когда и как планирует завершить карьеру на сцене, передает Politeka.net. Запись опубликовали на YouTube "Світського життя", и велась она еще на День независимости, 24 августа.

Певец Владимир Дантес, выступивший ведущим, поинтересовался у Потапа, мечтает ли группа Mozgi самостоятельно собрать стадион (праздничный концерт, напомним, проходил на НСК "Олимпийский" в Киеве).

Потап признался, что у них есть такая мечта в планах, но с одним нюансом.

"Мы мечтаем, но мы хотим сделать так, чтобы это было последней точкой в нашей карьере", - сообщил муж Каменских.

После этого рэпер, в своей иронической манере, подколол коллегу Дмитрия Монатика, которому во время торжест по случаю Дня независимости президент Владимир Зеленский вручил звание Заслуженного артиста Украины.

"Потому что мы смотрим сейчас на Монатика... он собрал стадион, и что ему дальше делать? Он ходит, тыняется, заслуженного артиста дали, но все равно по глазам видно, что он что-то выдумывает... выступить там-то... хочет большего... Поэтому мы поставили стадион 2023 года и в конце нашего выступления мы "надуваемся и взрываемся", - объявил Потап.

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