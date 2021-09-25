Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), муж Насти Каменских, рассказал, какое время года любит
Потап завоевал большую популярность, благодаря своему творчеству, передает Politeka.net.
Артист занимается музыкой с ранних лет, хотя по настоянию родителей отучился в вузах на две специальности - тренера по водному поло и плаванию, а также магистра экономических наук.
За время своей карьеры артист сменил множество псевдонимов, но сейчас он более известен, как Потап.
В своем новом посте в Инстаграм рэпер позировал в красной куртке и черных штанах, а образ дополнила желтая шапочка.
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"Осень люблю, осень золотая, как мне не любить тебя", - написал Потап.
За два часа пост собрал более 2000 лайков. Публикацию даже оценил известный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
"Тут вроде бы как бы помолодел", "Красава🔥", "Что за красавчик стоит? 😍🔥", "Осень золотая ран моих не залатает", "Слова из песни А. Большого и Винницкой) 😍", "Лёша, отдай шапку сыну) Детские вещи не для взрослых)))) 😂 ", "Алексей вы просто молодец и вы для меня пример целеустремлённости 🔥", "мася💛", - написали пользователи сети.
Напомним, Потап неожиданно появился в компании известного россиянина, удивив кадром
А еще Politeka писала, что Потап пожаловался на Каменских, показав кадры с прогулки
Также Politeka сообщала, что Потап удивил признанием, как до популярности работал на стройке