Известный исполнитель и продюсер Потап удивил новым осенним образом

Как сообщает Politeka.net, известный украинский репер и продюсер Алексей Потапенко (Потап), который является мужем певицы Насти Каменских, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист обескуражил фанатов новыми фото в необычном стильном образе.

На новых фотографиях Потап запечатлен, видимо, во дворе их с Настей особняка. Перед камерой он позирует в интересном образе – на нем серые брюки и клетчатая курточка, под которой видно темную футболку. Дополняют образ белые кроссы и модная бежевая шляпа. Артист кокетливо позирует фотографу, смотря прямо в объектив.

В подписи к фото Алексей написал: "Romantic Collection". А пользователи тут же принялись комментировать новые снимки исполнителя, засыпая его комплиментами: "Какой милый парень", "Стиль огонь", "Крутой", "Осенний Лешенька! Я залипла, глаза не подвинуть", "Эх, были времена хорошие, деньки на улице погожие", "Круто. Это вам не Монатик (метр в шляпе)", "Ну какой же красивый мужчина".

Напомним, Муж Каменских Потап с необычного ракурса показал, что вытворяет на сцене: "Посмотрите...".

Как сообщала Politeka, Довольная Каменских показала, как нежится с Потапом в постели: "Можно смотреть вечно".

Также Politeka писала, что Потап показал, как проводит время с подросшим сыном, фото: "Цени папу...".