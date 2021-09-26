Известный артист и продюсер Потап выступил перед публикой на концерте со своей группой "MOZGI"

Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Потап прославился своим участием в коллективе "Потап и Настя". В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских.

На этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах - Потап со своей группой "MOZGI", где выступает одним из солистов, дал жару на сцене перед огромной публикой.

Съемкой занимается диджей, который стоит в другом коце сцены за диджейским пультом. Он также отрывается под музыку вместе со всей командой.

"Посмотрите, на видео наш концерт, наш диджей!", - подписал кадры Потап.

Также, Потап поделился несколько видео у себя в Сториз, где поклонники снимали кадры с концерта.

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