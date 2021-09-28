Удивительный пример мужской дружбы - музыкант Юрий Горовой и рэпер Потап

Последний женился на Ирине Горовой (ставшей в последствии его партнером по продюсерскому бизнесу и матерью единственного сына) в 1999 году. К этому момету брак Ирины с Юрием Горовым трещал по швам, несмотря на маленькую дочь.

Пикантные подробности взаимоотношений троицы на днях всплыли в интервью «Позаочі» на телеканале "Интер".

Первый муж Горовой рассказал, как познакомился с Алексеем Потапенко (Потапом). По его словам, они вместе занимались в бассейне "Динамо", видели друг друга, но еще не знали. Представил их общий знакомый. Потап сказался начинающим музыкантом. После чего они стали сотрудничать и дружить.

Юрий добавил, что для него, как это ни странно звучит, стало облегчением, когда супруга закрутила роман с Потапом, и вот почему: "В какой-то момент я перестал жить с Ирой как супруг, просто жил, чтобы у дочки был папа. И когда Леша с ней начал встречаться, мне стало легче".

Потап подтвердил слова друга и экс-мужа своей бывшей: мол, "все так и было" Ирина "официально была свободной женщиной", когда начался их роман.

Мужчины пронесли дружбу через года и сейчас, признается Потап, Юрий именно тот человек, который примчится к нему в три часа ночи по первому звонку.

Ранее сообщалось, Потап с необычного ракурса показал, что вытворяет на сцене: "Посмотрите..."

Также, приемная дочь Потапа показала трогательный снимок с родным отцом: "Папина доця"

Politeka рассказывала, довольная Каменских показала, как нежится с Потапом в постели: "Можно смотреть вечно"