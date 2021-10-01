Алексей Потапенко рассказал о каталоге женщин легкого поведения, в котором увидел свою будущую жену Настю Каменских

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) в программе "Позаочі" признался, что видел свою будущею жену Настю Каменских в списке элитных девушек по вызову. Эту историю артист рассказал, отвечая на вопрос о самых невероятных фейках и слухах о дуэте Потапа и Насти.

По словам Алексея, в начале карьеры они с Настей были более закрытыми, чем сейчас, это и было причиной того, что постоянно появлялись всякие слухи и сплетни об их дуэте. "Придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а она – проститутка из Одессы", – рассказал артист о фейках того времени.

Также Потап рассказал о том, как видел свою теперешнюю жену в каталоге элитных девушек легкого поведения. К тому же, там были другие известные артистки, среди которых Вера Брежнева и Даша Астафьева. "Я спрашиваю: "Тогда можно заказать их?" Мне знакомый говорит: "Да, можно. Они поют, и еще можно с ними провести ночь". Вот такая история", - рассказал Потап.

Напомним, Потап в модной шляпе поразил осенним образом, фанаты не натешатся: "Это вам не Монатик".

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