Популярная украинская певица Настя Каменских показала у себя на странице в социальной сети Инстаграм, как счастливо встречала утро на курорте.

Артистка ведет социальные сети активно каждый день и публикует множество кадров жизни. Причем нередко Каменских критикуют за излишнюю откровенность перед камерой и некое хвастовство своей фигурой в крошечных купальниках.

В этот раз Каменских похвасталась райским утром на отдыхе, где хорошо ранее проводила время. Завтрак на пляже с экзотическими фруктами пришелся ей по вкусу.

«Morning in paradise 🌴🥰», - пишет под кадрами Каменских.

Поклонники поспешили расхвалить певицу:

«Красотка🔥; Какое прекрасное утро😍 А это у тебя в руках?; Супер🤩🔥; О свёкла полезна для кишечника 👏; это сейчас мечта каждого🔥🔥; Доброе утро,вы так прекрасны Анастасия 😍; Помню, помню; Девочки рулят ...на Мальдивах; Класс! Такая солнечная и радостная! Такие sweet memories остаются на всю жизнь. 🔥Настя, и нам немного тепла🔥, а то сегодня уже на улице +2🥶».

Ранее Настя показала, как ненакрашенная и растрепанная позировала в уютной постели, будучи в футболке с принтом. Певица сообщила, что впереди у нее трудный период и ей сейчас очень нужна поддержка, а кому как не ее многочисленной армии фанатов справиться с этой задачей.

"Доброе утро, меня ждут два очень сложных дня съемок впереди... Вы можете ставить мне свои обнимашечки, сердечечки - так я буду знать, что вы со мной, поддерживаете меня и мне будет легче", - обратилась она к публике.

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