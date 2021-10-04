Такой ее не часто увидишь

Популярная украинская певица Настя Каменских устроила забавные танцы в обтягивающем наряде, раскрыв свою милую сторону.

Как пишет Politeka.net, Каменских порадовала поклонников новым видео на своей странице в ТикТок. На кадрах Настя показала себя в непривычном амплуа.

Судя по всему, певица решила устроить танцы у себя дома. Она была одета в облегающий черный спортивный костюм и кепку. Такой наряд подчеркнул все изгибы фигуры знаменитости, позволив ей продемонстрировать результаты правильного питания и тренировок во всей красе.

На видео Каменских танцевала под веселую музыку. Вместо привычного для нее соблазнительного образа звезда показала себя более легкомысленной и беспечной, демонстрируя забавные движения руками. Певица мило шагала по комнате под музыку, переступая с ноги на ногу и виляя бедрами. На ее лице играла счастливая улыбка.

Поклонники Насти тут же отреагировали на ее видео.

«Красотка», «поправилась красотка», «Настюха, привет! Лёхе привет передавай!», «Настенька рулит», «моя любимая», «крашиха», «люблю», - пишут люди в комментариях к публикации.

Напомним, Каменских задрала ножку в тугих лосинах и похвасталась миллионом.

Как сообщала Politeka, Каменских в красном платье с высокими вырезами пошалила перед зеркалом.

Также Politeka писала, что Потап в обнимку с Каменских показал, как проводит время на выходных.