Известный украинский продюсер, автор песен и исполнитель Потап рассмешил украинцев пародией на свою жену Настю Каменских. Артист поделился видео в соцсетях.

Алексей Потапенко (настоящее имя исполнителя) публикует в соцсетях новый контент не так часто, как его звездная супруга. В его новой публикации в ТикТок не обошлось без упоминания Насти.

Так, Потап решил сделать пародию на собственную супругу. Он записал видео, наложив поверх него голос Каменских.

«Ребзя, нифигашеньки не успеваю снимать ТикТоки. Напишите, как вы, как ваше настроение, как ваши дела…все ли вы успеваете?», - «произносит» на видео Потап голосом Насти.

При этом артист старается подражать манерам супруги, делая забавные выражения лица и разглядывая свои ногти. Пародия получилась очень атмосферной.

Поклонники Потапа и Насти не смогли пройти мимо такого видео.

«Тот самый момент когда Лёше голос Насти идёт больше чем самой Насте», «все отличненько Потапушка Настюше приветули обожаю вас», «Смешно», «Ребзя как перестать пересматривать этот видос», «Предлагаю сделать этот звук новым трендом», «Почему так смешно», - пишут люди.

Напомним, Потап в новом образе вызвал бурную реакцию Никитюк и экс-жены Позитива.

Как сообщала Politeka, Потап удивил выбором напитка для расслабления, появилось видео.

Также Politeka писала, что Потап в обнимку с Каменских показал, как проводит время на выходных.