Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), муж Насти Каменских, удивил своим внешним видом

Получивший широкую популярность благодаря дуэту «Потап и Настя», артист сегодня руководит собственным продюсерским центром, снимает клипы популярным артистам, ведет масштабные музыкальные мероприятия и выступает с группой MOZGI.

Новый пост, который появился на странице артиста в Инстаграм, заинтриговал публику.

«Это были супердни! Завтра фоточки, а сегодня полузакрытые от счастья и усталости зенки», - написал он.

Потап позировал с меховой желто-белой панаме и желтом худи с принтом.

Фото вызвало бурную реакцию пользователей Сети. Рэпер получил немало комплиментов, однако оценить такой образ смогли не все.

«Батя ты не подряжаем», «Панама топчик», «Шапка вообще крутяк», «С каждым годом, ты становишься всё лучше и лучше», «Ай, класс», «Пора менять гардеробчик на взрослый прикид», - писали в комментариях.

Сердечки в комментариях поставила телеведущая Леся Никитюк.

А экс-жена Позитива Анна Андрийчук написала: "Супер-пупер дни".

Напомним, Потапа и его экс-жену Горовую вызвали в школу из-за инцидента с сыном: "Нас начали бить..."

Как сообщала Politeka, 13-летний сын Потапа примерил образ героев сериала "Бумажный дом": неожиданное фото

Также Politeka писала, что сын Потапа признался, как ему мешает жить популярность родителей.