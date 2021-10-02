Алексей Потапенко (Потап) показал подросшего сына в необычном образе
Как пишет Politeka.net, у Алексея Потапенко есть сын от прошлого брака - 13-летний Андрей. Потап несмотря на развод с Ириной Горовой продолжает сохранять теплые отношения с бывшей супругой, Андреем, а также приемной дочерью Наташей. Не забывает Алексей и об Инстаграм, где не только делится творчеством, но и личными кадрами.
В этот раз Потапенко опубликовал фотографию, на которой был Андрей. Подросток надел футболку и джинсы, а лицо спрятал за довольно необычной маской, которую используют в сериале "Бумажный дом".
"Андрей бумажный", - написал Потап
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Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Андрюша", "Бумажный дом топ", "Выскочило, как скример", "Плов: Потап спрашивает у Потапчика, где пепел", ""Игра в кальмара" от нетфликс очень зашла и чем то напомнило "бумажный дом", может красные костюмы", "Ахаха, Андрюха смешной".
Напомним, белокурый сын Потапа удивил внешностью и увлечением, гены берут свое
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Также Politeka сообщала, что Потап оставил Каменских одну и рванул из Украины с подросшим сыном