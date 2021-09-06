Украинская продюсер, бывшая жена Потапа и соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment Ирина Горовая поделилась радостным событием
Как пишет Politeka.net, Горовая и Алексей Потапенко поженились в 2000 году. В 2008 году у них родился сын Андрей, которого в сети часто называют Потапчиком. После развода мальчик проживает с матерью, но очень тесно общается со своим отцом, которому удалось сохранить не только бизнес, но и прекрасные отношения с бывшей женой.
У себя в Инстаграм Ирина решила трогательно поздравить сына с Днем рождения. Она опубликовала совместный снимок, на котором крепко обнимала мальчика.
«13 лет счастья! Люблю очень. Будь счастливым и глубоким», - подписала фото Горовая.
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В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям.
«Как на вас похож», «Красавчик», «Приветик имениннику. Такой уже взросленький», «Мои искренние поздравления. С именинником всю Вашу семью. Андрюше супер яркой жизни», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ирина Горовая похвасталась отдыхом без детей: "Стоп-кадры счастья".
Ранее Politeka писала, что Ирину Горовую засняли в романтической обстановке с молодым красавцем: "Котики".
A еще Politeka сообщала, что Горовая встретила День Независимости в компании красивого грузина: "Гений".