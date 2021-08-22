Колишня дружина Потапа Ірина Горова показала нові фото з відпочинку в Греції

Як передає Politeka.net, Ірина Горова є відомим музичним продюсером. Також вона є співзасновницею продюсерського центру MOZGI Entertainment. У 2014-му році Ірина і Потап (Олексій Потапенко) розлучилися, але все також продовжують спілкування і роботу над проектами. У них є спільний син - Андрій Потапенко. Продюсер активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Ірина показала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках вона відпочиває на курортних островах в Греції. Як відомо, дівчина святкувала там свій день народження.

"Стоп кадри щастя

Переглядаєш фотографії, видаляєш невдалі, ставиш сердечко і відправляєш в «Вибране» ті, які найдорожчі або улюблені) так і в житті, потрібно лайкати, запам'ятовувати і зберігати моменти, які найбільше хочеться зберегти в серці. Тоді життя і спогади будуть виткані як стрічка Instagram з важливих і красивих моментів, а все погане буде тьмяніти і забуватися.", розповіла продюсер.

Також Ірина без сорому показала і забавні фото на своїй сторінці в Instagram.

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