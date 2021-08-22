Бывшая жена Потапа Ирина Горовая показала новые фото с отдыха в Греции
Как передает Politeka.net, Ирина Горовая является известным музыкальным продюсером. Также она является соосноватильницей продюсерского центра MOZGI Entertainment. В 2014-ом году Ирина и Потап (Алексей Потапенко) развелись, но всё также продолжают общение и работу над проектами. У них есть общий сын - Андрей Потапенко. Продюсер активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Ирина показала новые фото на своей странице в Инстаграм. На снимках она отдыхает на курортных островах в Греции. Как известно, девушка праздновала там свой день рождения.
"Стоп кадры счастья
Пересматриваешь фотографии, удаляешь неудачные, ставишь сердечко и отправляешь в «избранное» те, которые самые дорогие или любимые) так и в жизни, нужно лайкать, запоминать и хранить моменты, которые больше всего хочется сохранить в сердце. Тогда жизнь и воспоминания будут сотканы как лента Instagram из важных и красивых моментов, а все плохое будет тускнеть и забываться.", рассказала продюсер.
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Также Ирина без стеснения показала и забавные фото на своей странице в Инстаграм.
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