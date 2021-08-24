Відома українська продюсер і колишня дружина Потапа Ірина Горова в День Незалежності нагадала про людей, які є справжньою гордістю нашої країни
43-річна співзасновниця продюсерського центру MOZGI Entertainment поділилася сильними постами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Так, у 30-ту річницю Незалежності України Горова сфотографувалася з видатними українцями, які зробили великий внесок в історію своєї країни.
На одному зі знімків Ірина позувала в оточенні олімпійських чемпіонів - Жана Беленюка, Дар'ї Білодід і Лілії Подкопаєвої.
"Гордість нашої країни, ті хто прославляють Україну і від яких серце починає битися частіше", - підписала фото з ними продюсер.
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На ще одному знімку вона опинилася в компанії вже не українського, а грузинського культового артиста Вахтанга Кікабідзе. Втім, його внесок у культуру в День Незалежності відзначив сам президент Володимир Зеленський, який вручив акторові і співакові орден імені Ярослава Мудрого п'ятого ступеня.
"Геній", - коротко підписала фото продюсер.
Українці тут же відреагували на публікації Горової.
"Ви теж Гордість країни!", "Та слава війську українському", "Іра любов", "вогонь", - пишуть люди.
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