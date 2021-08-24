Известная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая в День Независимости напомнила об людях, которые являются настоящей гордостью нашей страны

43-летняя соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment поделилась сильными постами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, в 30-ю годовщину независимости Украины Горовая сфотографировалась с выдающимися украинцами, которые внесли большой вклад в историю своей страны.

На одном из снимков Ирина позировала в окружении олимпийских чемпионов – Жана Беленюка, Дарьи Билодид и Лилии Подкопаевой.

«Гордость нашей страны, те кто прославляют Украину и от которых сердце начинает биться чаще», - подписала фото с ними продюсер.

На еще одном снимке она оказалась в компании уже не украинского, а грузинского культового артиста Вахтанга Кикабидзе. Впрочем, его вклад в культуру в День Независимости отметил сам президент Владимир Зеленский, который вручил актеру и певцу орден имени Ярослава Мудрого пятой степени.

«Гений», - коротко подписала фото продюсер.

Украинцы тут же отреагировали на публикации Горовой.

«Вы тоже гордость страны!», «Да слава войску украинскому», «Ира любовь», «Огонь», - пишут люди.

Напомним, белокурый сын Потапа удивил внешностью и увлечением, гены берут свое.

Как сообщала Politeka, экс-супруга Потапа Горовая похвасталась отдыхом без детей на популярном курорте.

Также Politeka писала, что бывшая жена Потапа Горовая в купальнике засветила лишнее на роскошной яхте.