Нічого собі!

Відома українська продюсерка та колишня дружина Потапа Ірина Горова засвітися у компанії красивого чоловіка

Як пише Politeka.net, 43-річна співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO та генеральна продюсерка групи компаній MOZGI GROUP Ірина Горова активно веде свій міні-блог в Instagram, де ділиться подробицями свого особистого життя.

Цього разу колишня дружина Потапа Горова відвідала один із ресторанів Києва разом зі своєю дочкою Наташою, спільним сином з Попатенком Андрієм та друзями – хореографом "Танців з зірками" Дмитром Жуком та Сашком Пирожковим.

Наташа Горова зняла продюсерку, яка напівлежачи щось мило обговорювала з красунчиком Пирожковим.

"Мої котики", - написала Наташа Горова.

Окрім цього, Горова розповіла, що побувала на інтерв’ю в UNIT.City – першому в Україні інноваційному парку, який відкрили у Києві в 2017 році на території колишнього Київського мотозаводу.

Рaніше Politeka писaлa, що колишня дружина Потапа Горова зустріла День Незалежності в компанії імпозантного грузина: "Геній".

Нагадаємо, що екс-дружина Потапа Горова похвалилася відпочинком без дітей на популярному курорті: "Стоп-кадри щастя".

A ще Politeka повідомлялa, що колишня дружина Потапа Горова в купальнику засвітила зайве на розкішній яхті: "Неймовірно красиві".