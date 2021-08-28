Відома українська продюсерка та колишня дружина Потапа Ірина Горова засвітися у компанії красивого чоловіка
Як пише Politeka.net, 43-річна співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO та генеральна продюсерка групи компаній MOZGI GROUP Ірина Горова активно веде свій міні-блог в Instagram, де ділиться подробицями свого особистого життя.
Цього разу колишня дружина Потапа Горова відвідала один із ресторанів Києва разом зі своєю дочкою Наташою, спільним сином з Попатенком Андрієм та друзями – хореографом "Танців з зірками" Дмитром Жуком та Сашком Пирожковим.
Наташа Горова зняла продюсерку, яка напівлежачи щось мило обговорювала з красунчиком Пирожковим.
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"Мої котики", - написала Наташа Горова.
Окрім цього, Горова розповіла, що побувала на інтерв’ю в UNIT.City – першому в Україні інноваційному парку, який відкрили у Києві в 2017 році на території колишнього Київського мотозаводу.
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