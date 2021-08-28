Ничего себе!

Известная продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая Засветись в компании красивого мужчины

Как пишет Politeka.net, 43-летняя соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment, CEO и генеральный продюсер группы компаний MOZGI GROUP Ирина Горовая активно ведет свой мини-блог в Instagram, где делится подробностями своей личной жизни.

На этот раз бывшая жена Потапа Горовая посетила один из ресторанов Киева вместе со своей дочерью Наташою, общим сыном с Попатенком Андреем и друзьями – хореографом "Танців з зірками" Дмитрием Жуком и Сашей Пирожковый.

Наташа Горовая сняла продюсерку, которая полулежа то мило обсуждала с красавчиком Пирожковый.

"Мои котики", - написала Наташа Горовая.

Кроме этого, Горовая рассказала, что побывала на интервью в UNIT.City – первом в Украине инновационном парке, который открыли в Киеве в 2017 году на территории бывшего Киевского мотозавода.

Ранее Politeka писала, что бывшая жена Потапа Горова встретила День Независимости в компании импозантного грузина: "гений".

Напомним, что экс-супруга Потапа Горова похвасталась отдыхом без детей на популярном курорте: "Стоп-кадры счастья".

A еще Politeka сообщала, что бывшая жена Потапа Горова в купальнике засветила лишнее на роскошной яхте: "невероятно красивые".