Известная продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая Засветись в компании красивого мужчины
Как пишет Politeka.net, 43-летняя соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment, CEO и генеральный продюсер группы компаний MOZGI GROUP Ирина Горовая активно ведет свой мини-блог в Instagram, где делится подробностями своей личной жизни.
На этот раз бывшая жена Потапа Горовая посетила один из ресторанов Киева вместе со своей дочерью Наташою, общим сыном с Попатенком Андреем и друзьями – хореографом "Танців з зірками" Дмитрием Жуком и Сашей Пирожковый.
Наташа Горовая сняла продюсерку, которая полулежа то мило обсуждала с красавчиком Пирожковый.
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"Мои котики", - написала Наташа Горовая.
Кроме этого, Горовая рассказала, что побывала на интервью в UNIT.City – первом в Украине инновационном парке, который открыли в Киеве в 2017 году на территории бывшего Киевского мотозавода.
Ранее Politeka писала, что бывшая жена Потапа Горова встретила День Независимости в компании импозантного грузина: "гений".
Напомним, что экс-супруга Потапа Горова похвасталась отдыхом без детей на популярном курорте: "Стоп-кадры счастья".
A еще Politeka сообщала, что бывшая жена Потапа Горова в купальнике засветила лишнее на роскошной яхте: "невероятно красивые".