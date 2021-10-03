Потап показал поклонникам, что помогает ему расслабляться

40-летний Алексей Потапенко широко прославился в Украине как продюсер, автор песен и рэпер. Артист долгое время выступал в дуэте с Настей Каменских, а позже пара призналась, что их связывают еще и романтические отношения. Сейчас исполнители – семейная пара, которая много времени проводит вместе.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Потап поделился новым забавным видео, в котором раскрыл поклонникам свою повседневную привычку.

На кадрах Алексей сидит перед камерой в больших белых наушниках. В руках у него чашка, из которой то и дело попивает артист. Судя по сопровождающей видео песне, в чашке продюсера был чай.

Потап забавно подпевает словам песни о горячем напитке, сопровождая свое импровизированное выступление артистичными выражениями лица.

Поклонники тут же отреагировали на кадры. При этом некоторые умудрились заметить небольшую ранку на лысине артиста.

«Опять поцарапался?», «Волшебно», «Долгожданный хит от птп?», «А как же Иван-чай», «Китайский чай», - пишут люди.

Напомним, Потап в обнимку с Каменских показал, как проводит время на выходных.

Как сообщала Politeka, Потап, Alyona Alyona и другие знаменитости, которые променяли профессию учителя на сцену.

Также Politeka писала, что Потапа и его экс-жену Горовую вызвали в школу из-за инцидента с сыном.