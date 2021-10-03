Многие украинские знаменитости выбрали сцену, вместо полученной в университетах профессии

Как сообщает Politeka.net, на странице программы "ЖВЛ" в Instagram опубликовали подборку фото знаменитостей, посвященную Дню учителя. Оказалось, многие звезды выбрали сцену вместо педагогической карьеры.

Так, выяснилось, что известный украинский продюсер и репер Потап выучился на учителя физкультуры, однако, пошел другим путем и достиг успеха в своей карьере.

Популярная рэперша Alyona Alyona не просто выучилась на педагога, но и работала по специальности – она была воспитателем детского сада, когда неожиданно прославилась.

Солист группы "ТІК" Виктор Броню тоже по специальности учитель рисования и истории. А бывший муж Ирины Билык исполнитель и шоумен Дмитрий Коляденко по специальности преподаватель кукольной студии. Еще одна певица, которая могла стать преподавателем иностранных языков – Ольга Горбачева. А певица Мария Бурмака по образованию преподаватель украинского языка и литературы.

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