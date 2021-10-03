Известный ресторатор и блогер Эктор Хименес-Браво рассказал, у какой девушки есть шанс стать его женой

Как сообщает Politeka.net, известный украинско-канадский ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который много сезонов был судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз харизматичный холостяк рассказал в своих сторис, какая девушка сможет покорить его сердце.

Ранее Эктор разместил в сторис вопрос к фолловерам: "Готовы услышать тот самый секрет про мои отношения?". А затем через время он все ответил, какая девушка сможет его покорить: "Я буду с той девушкой, сто процентов, я отдам свое сердце той девушке, которая позволит охотится за ней".

Отметим, что ранее Хименес-Браво рассказал поклонникам, что у него в жизни дважды были серьезные отношения – с канадкой и украинкой, однако не сложилось ни с одной, ни со второй по разным причинам.

Напомним, Эктор Хименес-Браво сообщил о письмах с угрозами: "Я не даю второй шанс".

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в эффектном костюме заставил украинок пофантазировать: "У себя под домом...".

Также Politeka писала, что Хименес-Браво нарвался на жесткую критику из-за бесстыжего фото: "Куда катятся эти звезды...".