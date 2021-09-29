Знаменитый шеф-повар и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво рассказал, на что готов ради работы, и удивил украинцев появлением на кухне в рискованном виде

Как пишет Politeka.net, известный в Украине шоумен и повар колумбийского происхождения устроил настоящую провокацию в своем Инстаграм.

Эктор поделился постом, в котором признался, что ради работы готов на очень многое. В качестве примера он рассказал, что в свое время переехал из Канады на Мальдивы всего лишь ради одного проекта.

Также шеф-повар признался, что очень ответственно подходит к выбору людей, которые работают на него. По словам Хименес-Браво, он не готов брать на работу неподходящих людей даже под давлением и угрозами.

«Ну и конечно съемки. Были по 2 сутки подряд, были по 2 сутки подряд + съемка реклама потом, но самый тяжелый был для меня прямой эфир “Танцуют все”… Я так волновался, меня тошнило, кружилась голова, нервы был на пределе, в общем, все как в фильме», - вспомнил Эктор.

Однако, больше чем текст поста украинцев заинтересовало фото, которым Хименес-Браво проиллюстрировал публикацию. На снимке шеф-повар позирует на кухне совершенно без одежды, прикрываясь разрезанным арбузом.

Такой неординарный кадр вызвал бурную реакцию в сети.

«Фу какая гадость!», «Фото перебор конечно», «Совсем рехнулся )) Я была лучшего мнения о нём», «Ого... нет очень красиво...Фигура у вас супер...молодец очень откровенно... вот это смелое фото!», «Эктор ты шалун», «Да ну! Такого мы вас ещё не видели!!», «Мммм... какой мужчина не каждый может себя держать в такой форме! Молодчина!», «Эктор, вы горячее духовки разогретой до 180 градусов», - пишут люди.

Напомним, Хименес-Браво, уехавший из Украины, неожиданно засветил кольцо на безымянном пальце.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво рассказал о расставании с возлюбленной-украинкой.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво откровенно рассказал о своей депрессии, поделившись печальным опытом.