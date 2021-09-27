Знаменитый шеф-повар и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво рассказал о том, что совсем недавно пережил депрессию

Шоумен колумбийского происхождения поделился новым откровенным постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Эктор признался, что у него часто интересуются, откуда он берет свою неисчерпаемую энергию и позитив, а также умудряется успевать не только заниматься работой, но и наслаждаться жизнью.

Как оказалось, за таким впечатляющим фасадом шоумен успешно скрывал серьезные проблемы.

«Год назад у меня была депрессия», - признался Хименес-Браво.

Он рассказал, что пытался одновременно лечить недуг и заниматься спортом, однако это не помогало.

«Я очень плохо спал, постоянные скачки настроение, плохо себя чувствовал, очень плохо ел и это ввело меня в депрессия», - написал шеф-повар (орфография автора сохранена).

В конце концов Эктор нашел другой, подходящий для себя способ лечения, который оказался удачным. По словам шоумена, сейчас к нему вернулись хороший сон и аппетит, а самочувствие и моральное состояние пришли в норму.

«И слава Богу, потому что вместо меня никто не снимется на Мастер Шеф, не будет руководить мой рестораны, новый проект в Канада, Вильнюс, Украина и ещё нужно когда-то жить и видеть друзья», - подытожил Эктор.

Напомним, Хименес-Браво жестко высказался о том, как должен следить за собой мужчина.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво раскрыл причину расставания со своей украинской возлюбленной.

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