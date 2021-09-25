Известный кулинар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво удивил видео своей "магии" на кухне

Как сообщает Politeka.net, известный украино-канадский ресторатор и повар Эктор Хименес-Браво, который является несменным судьей шоу "Мастер шеф", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз кулинар впечатлил новым видео своего мастерства и рассказал о своей главной страсти.

В ролике, который Эктор опубликовал в сети, он в режиме ускоренной съемки "колдует" на кухне и в результате показывает невероятно красивое и очень аппетитное блюдо. При этом все время в кадре он выглядит очень спокойным сосредоточенным.

В подписи к публикации Хименес-Браво рассказал, что кухня – это его главная страсть.

"Кто я на кухне? Простой повар. Я никогда не стеснялся простой работы, и тем более, работы повара. У меня есть руки, я крепко стою на земле, и всегда могу вернутся и работать на кухне. Кухня – моя страсть и любовь, моя жизнь. Ещё тысячу жизней я прожил бы именно с так, с любовью к кулинарии", - растрогал признанием Эктор.

Напомним, Хименес-Браво жестко высказался о том, как должен следить за собой мужчина: "Ни одна девушка не хочет...".

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво раскрыл причину расставания со своей украинской возлюбленной: "Очень тяжелый момент".

Также Politeka писала, что Хименес-Браво впечатлил видом на фото, сделанном много лет назад: "Шикарный мужчина".