Украинский телеведущий и ресторатор Эктор Хименес-Браво, судья проекта"Мастер Шеф", показал, как выглядел 10 лет назад
Как пишет Politeka.net, Эктор является не только успешным шеф-поваром, но и ресторатором, а также судьей "Мастер Шеф". Хименес-Браво не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
В новой публикации Эктор показал, как выглядел 10 лет, во время первого сезона "Мастер Шеф". Также Хименес-Браво добавил современного себя, чтобы фанаты могли сравнить.
"МОЙ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК МАСТЕР ШЕФ
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Ох, как сегодня помню!
Я тогда уже был известным поваром в нашем кулинарном мире, но совершенно неопытный на телевиденье. Я очень стеснялся", - написал Эктор.
Пользователи Инстаграм поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"Голос у вас, кстати, очень приятный", "Вы ,как дорогое вино с годами только интереснее и лучше становитесь", "Шикарный мужчина", "Такой красивый", "Помню первые выпуски, как мне нравились выездные конкурсы".
Напомним, ресторатор Эктор Хименес-Браво, уехавший из страны, засветился на митинге
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