Украинский телеведущий и ресторатор Эктор Хименес-Браво, судья проекта"Мастер Шеф", показал, как выглядел 10 лет назад

Как пишет Politeka.net, Эктор является не только успешным шеф-поваром, но и ресторатором, а также судьей "Мастер Шеф". Хименес-Браво не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

В новой публикации Эктор показал, как выглядел 10 лет, во время первого сезона "Мастер Шеф". Также Хименес-Браво добавил современного себя, чтобы фанаты могли сравнить.

"МОЙ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК МАСТЕР ШЕФ

Ох, как сегодня помню!

Я тогда уже был известным поваром в нашем кулинарном мире, но совершенно неопытный на телевиденье. Я очень стеснялся", - написал Эктор.

Пользователи Инстаграм поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Голос у вас, кстати, очень приятный", "Вы ,как дорогое вино с годами только интереснее и лучше становитесь", "Шикарный мужчина", "Такой красивый", "Помню первые выпуски, как мне нравились выездные конкурсы".

Напомним, ресторатор Эктор Хименес-Браво, уехавший из страны, засветился на митинге

А еще Politeka сообщала, что довольный Хименес-Браво решился рассказать о своей подружке

Также Politeka писала, что Каменских спровоцировала Эктора Хименес-Браво, таким звезду "Мастер Шеф" еще не видели



