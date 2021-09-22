Настя Каменских своей песней "заставила" шеф-повара и главного судью "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво зажигать

Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром. Он прославился благодаря шоу "МастерШеф", где уже 11 сезонов является главным судьей. Как передавала Politeka.net, Эктор, после съемок последнего сезона шоу, покинул Украину и уехал на два месяца в Канаду. Там находится его дом.

На этот раз шеф-повар опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Эктор в бежевом свитере и клетчатых штанах стоит с серьезным лицом и оценивает песню, которая играет на фоне.

"Никому не говори. Я танцую - ты смотри", - поет Настя Каменских.

После припева, Эктор начинает танцевать в ритм музыки.

"Начинаем день правильно! Настя Каменских, запустим волну тренда?", - спросил у певицы Эктор Хименес-Браво.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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