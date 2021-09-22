Известный шеф-повар и главный судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво честно признался в своих пристрастиях

Шоумен поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Эктор решил раскрыть поклонникам новые подробности о себе.

Так, Эктор признался, что его утро должно начинаться с кофе, ведь шеф-повар питает большую любовь к этому напитку.

«Кто тут тоже кофеман? Поднимите руки (можно в комментариях). Поднимите еще раз, если утро начинается с ароматного капучино. И виной этому, конечно, сам кофе — его прожарка, откуда зерна, как именно он сварен», - написал Хименес-Браво.

Он также поделился серией фотографий, на которых позирует с кофе.

Поклонники ведущего тут же отреагировали на его пост, рассказав о своей любви к кофе.

«Утро без кофе - не утро», «Кофе это мой напиток с утра и до ночи», «Я без кофе, ни дня ни ночи не могу, выпить кофе это уже как святое», «Приятного отдыха, Эктор», - пишут люди.

Отметим, что сейчас шеф-повар отдыхает в Канаде, где у него есть соственный дом.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, чего нет ни в одной стране мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как его шантажировали, угрожая родным.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, почему покинул Украину.