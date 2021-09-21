Известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, что думает об украинских девушках
Как сообщает Politeka.net, известный ресторатор из Канады, который стал судьей украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, часто радует поклонников яркими публикациям в своем Instagram. Так, в этот раз в сторис веселый шеф-повар поделился своим мнением относительно украинских девушек.
Сначала Эктор написал: "Знаю, что много украинцев хотят переехать за границу. Но только в Украине есть кое-что, чего нет больше ни в одной стране мира".
А потом добавил видео, в котором сам же ответил на свое интригующее сообщение: "Все время, когда я был здесь, в Канаде, я чувствовал большую разницу – девушки в Канаде и девушки в Украине. И я очень скучаю, мои девушки в Украине". Также в сторис ресторатор написал: "Нигде в мире нет таких девушек, как в Украине".
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Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как его шантажировали, угрожая родным: "Делали страшные вещи".
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, почему покинул Украину: "Вы знаете, что я перфекционист...".
Также Politeka писала, что Хименес-Браво, уехавший из Украины, теперь покупает овощи по сто гривен за штуку: "Я в шоке".