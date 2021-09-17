Ресторатор и судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Экстор Хименес-Браво показал свое "гнездышко" посреди канадского леса

Так, 49-летний шеф-повар периодически отдыхает от работы, поклонников и в целом от цивилизации в своем уютном коттедже, расположенном в провинции Нью-Брансуик в Канаде. Эта местность богата озерами и густыми лесами. Дом Эктора утопает в зелени.

Хименес-Браво решился впервые показать в деталях интерьер своего особняка. Рум-тур шеф-повар провел у себя в "сториз" в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Судья "МастерШеф" признается, что сам придумал дизайн дома. Итак, в каждой из светлых и просторных комнат есть своя изюминка: сельский "грубый" стиль (деревянные скамьи и массивный стол) переплитается с современным комфортом.

На первом этаже возле панорманых окон можно разглядеть уютные красные кресла, люстры в виде канделябров, интересные аксессуары, как к примеру, картины, вазы и разные статуэтки. Спальня Эктора выполнена в синих тонах, включая стены, а вот комната отдыха с плазмой на стене - в салатовых.

К слову, ранее Эктор признавался, что очень любит что-то делать по дому. У него есть ящик с инструментами, который никогда не пылится. А картины, украшающие его дом, его собственные.

"Я купил этот дом 15 лет назад, и весь ремонт сделан по моему вкусу. Люблю этот дом ❤️ Нравится?", - говорит на кадрах шеф-повар.

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