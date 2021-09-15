Главный судья популярного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво уехал из Украины и рассказал о своем разочаровании

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным ресторатором и шеф-поваром. Он прославился в Украине благодаря своей работе в шоу "МастерШеф", где он уже 11 сезонов остается главным судьей. Эктор активно ведет социальные сети, где делится рецептами и моментами из жизни.

На этот раз ресторатор опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Эктор покинул Украину после съемок 11-го сезона шоу "МастерШеф". По его словам, он уехал на 2 месяца к себе домой в Канаду, где не был 2 года из-за пандемии. Так, на кадрах шеф-повар решил поделиться проблемой, с которой столкнулся вдали от дома.

"Как я скучаю по украинским ресторанам. Боже мой, вчера один ресторан как "самый лучший ресторан" на который очень хорошие комментарии в интернете", - рассказал Эктор.

"Да! Мне абсолютно не понравилась там еда...Было такое чувство, что повара не знали, что такое соль.

И самое главное - там была полная посадка, поэтому, мы после закусок поняли, что всё-таки лучше пойти домой и что-то приготовить", - подчеркнул шеф-повар.

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