Эктор Хименес-Браво показал себя и рассказал о деньгах, а также семье

Как пишет Politeka.net, Эктор стал успешным украинским ресторатором и судьей проекта "Мастер Шеф". Хименес-Браво решил в Инстаграм рассказать о своем успехе и переживаниях.

"НА САМОМ ДЕЛЕ, ДЕНЬГИ — ЭТО..

..временный инструмент, который позволяет тебе жить свободно, управлять своим временем, своим передвижением и не зависеть от мнений другой люди.

Когда я начинал карьеру, у меня был всего одна цель — доказать ввсей свей семье, что я достоин уважение и того, чтобы быть важным членом семьи, чтобы все наконец-то обратили на меня внимание и перестали надеяться только на старшего брата.

Так вышло, что в моей семье примером был только мой старший брат, ведь он стал юристом, а Эктор самый младший, и он художник или повар…

Мне было важно доказать, что я достигну успеха, стану обеспеченным и независимым.

Известность не была важна, было важно показать свое место в семье.

Слава Богу, звездная болезнь обошла меня стороной. Все 11 лет, пока я на телевиденье, я всегда знал, что это может оборваться и закончиться в любой момент.

Сегодня известный, а завтра — нет.

Я всегда стою двумя ногами на земле и даже знаю, что если пропадет весь бизнес, если я обанкрочусь — у меня всегда есть 2 руки. Стану и буду готовить на кухне. И всегда смогу прокормить себя и свою семью.

Я никогда не прекращаю придумывать рецепт, учиться, узнавать новый тренд и техники. Потому что знаю — в любой момент могу все потерять.

Поэтому, вот вам еще одно определение: деньги — это свобода", - написал Эктор.

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