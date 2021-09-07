Ресторатора и судью "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво "отчихвостили" в Сети за смелое заявление

Так, 49-летний шеф-повар с колумбийскими корнями, который "осел" в Украине, решил поделиться своим мнением, какой должна быть идеальная женщина. Соответствующий пост Эктор сделал у себя в Инстаграм, сопроводив его фото личного характера, передает Politeka.net.

Длительное время Хименес-Браво скрывал свою личную жизнь, но недавно объявил, что у него есть девушка. В ленте шеф-повара даже стали повляться фото с красоткой, правда, полностью свою любимую женщину тот не показывает.

В подписи к фото, на котором они с возлюбленной лежали в постели, Эктор признался, что для него в приоритете всегда будет его работа. Зато его девушка должна заботиться об их совместном благополучии и при этом еще успевать заниматься собой, следить за красотой и поддерживать себя в форме.

Откровения Эктора вызвали много споров в комментариях. Большинство украинок отрицательно высказались о жизненном кредо судьи "МастерШеф":

"Слишком много пафосных слов😏настоящие мужчины о таком не пишут на весь мир, они молча делают свою женщину счастливой"

"И слишком много требований! Такое ощущение что женщине нужно обдумать каждое слово,каждое своё движение...😏Не хотелось бы такого мужчины рядом… Женщина должна быть сама собой!"

"Сплошное «я» и «мне». При этом для мужчины, как он пишет на первом месте работа и бизнес. Мда… ну так оно и понятно, почему у него в 50 лет ни семьи нет, ни детей"

"Вообще, интересный подход. " Я у своей женщины должен быть в приоритете, но у меня в приоритете будет работа и карьера и женщина должна с этим смириться" . 🤔 Что-то меня коробит в этой идее"

"Я, мне, для меня! Это у вас ещё детей нет..."

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветил возлюбленную в постели и рассказал о личном: "Моя женщина должна..."

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