Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво вместе со своими коллегами подготовил новые испытания для участников очередного сезона
Шоу "Мастер Шеф" выходит на экраны в Украине с 2011 года, пишет Politeka.net. Создатели проекта стараются удивить зрителей в каждом новом сезоне.
В частности, летом в проекте принимали участие звезды украинского шоу-бизнеса, а с 28 августа выходят выпуски, где простые участники борются за победу.
Сейчас показывают отборочные этапы, в которых приготовили "беспощадные" испытания для участников. Об это говорится в видеоанонсе проекта. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
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"Кто попал в двадцатку, а кто потерял свой шанс?", - написали авторы поста.
На кадрах можно заметить улыбающегося Эктора Хименеса-Браво за рулем водного мотоцикла. Однако участники позже были обескуражены заданиями, которые им пришлось выполнять.
"Друзья, у меня плохая новость!", - заявил Эктор.
"И тут коленки затряслись еще больше", - заявил один их участников.
"Кто из них не выдержит беспощадного "Мастер Шефа?", - заинтриговал диктор вопросом в конце видео.
За час публикация собрала более 10 тысяч просмотров.
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