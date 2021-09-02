Известный ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, за что любит столицу Украины

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво переехал в Украину более 10 лет назад из колумбийского городка Букараманга. За это время он успел построить успешную карьеру в ресторанном бизнесе и засветиться на телевидении - уже много лет Хименес-Браво является судьей популярного шоу "Мастер Шеф".

В своем Instagtram Эктор часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. На этот раз ресторатор показал, как отдыхает на шикарной яхте и рассказал, за что любит Киев.

"Вчера я был в лесу, сегодня я здесь. Где еще так можно? Вот поэтому я люблю Киев", - сказал Эктор.

Эктор опубликовал смонтированное видео, на котором видно, что ресторатор в белых брюках и стильной рубашке сам управлял яхтой.

Ранее Politeka писала, что звезда Топ-модель по-украински с необычной внешностью разозлила на Мастер Шеф: "Шляются одни и те же".

Напомним, что судья "Мастер Шеф" сильно изменился перед новым сезоном, как он теперь выглядит: "Красавчик, похудел...".

A еще Politeka сообщала, что Эктор Хименес-Браво жестко ответил, кто он без "Мастер Шеф": "Почему вы думаете, что это единственная грань".