Ексучасниця 2 сезону модельного шоу "ТМПУ" Ярослава Крутова вирішила спробувати себе в кулінарії на шоу "Мастер Шеф"

Як пише Politeka.net, на кастинг 11 сезону популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф" прийшла ексучасниця другого сезону відомого модельного шоу з Аллою Костромічовою "Топ-модель по-українськи" Ярослава Крутова.

Дівчина запам’яталася українцям завдяки численним татуюванням, які зробила, коли працювала адміністратором у тату-салоні. Крутова приготувала для суддів "Мастер Шеф-11" авторську версію борщу у стилі боул.

Зауважимо, що шанувальникам кулінарного шоу не дуже сподобалася поява Ярослави на проєкті "СТБ".

"Ходять з каналу на канал .Можливо вже нові обличчя потрібно показувати ....", "А чому набрали тих, кого впізнають? Простих людей набрати-ні, чи не катіруются?", " Вештаються одні і ті ж по проектам ...", " Сумно, коли одні й ті ж на манежі! Різні шоу, а учасники не змінюються", - написали коментатори.

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