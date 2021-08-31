Эксучастница 2 сезона модельного шоу "ТМПУ" Ярослава Крутова решила попробовать себя в кулинарии на шоу "Мастер Шеф"

Как пишет Politeka.net, на кастинг 11 сезона популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" пришла экс-участница второго сезона известного модельного шоу с Аллой Костромичевой "Топ-модель по-украински" Ярослава Крутова.

Девушка запомнилась украинцам благодаря многочисленным татуировкам, которые сделала, когда работала администратором в тату-салоне. Крутова приготовила для судей "Мастер Шеф-11" авторскую версию борща в стиле боул.

Заметим, что поклонникам кулинарного шоу не очень понравилось появление Ярославы на проекте "СТБ".

"Ходят с канала на канал .Возможно уже новые лица нужно показывать ....", "А почему набрали тех, кого узнают? Простых людей набрать-нет, не катируются?", "Шляются одни и те же по проектам ...", " Грустно, когда одни и те же на манеже! Разные шоу, а участники не меняются", - написали комментаторы.

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