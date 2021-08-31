Володимир Ярославський, ресторатор і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф", оголосив війну зайвим кілограмам і, здається, перемагає

В Мережі опублікували анонс нового сезону, який має вийти на екрани вже 6 вересня, передає Politeka.net. Як і раніше, ведучі "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський.

Останній сильно змінився зовні. Як відомо, 42-річний шеф-кухар, який раніше страждав від зайвої ваги, тепер багато часу приділяє спорту і правильному харчуванню. Ярославський з радістю ділиться своїми успіхами й "рецептами" схуднення в соцмережі. За його словами, у нього є п'ять правил: регулярне вживання води, ніяких перекусів, піші прогулянки замість таксі, заняття спортом і особливе харчування (два рази на день, до 12 і о 18-19 годині, в основному риба з овочевими салатами).

Користувачі в коментарях бурхливо обговорюють, як тепер виглядає Ярославський:

"Зачіска Ектора з кожним сезоном все гірше і гірше, Мартинновську з деяких випусків можна на город ставити. А Ярославський - красень, схуд, не зіпсувався. Наскільки "ку-ку" учасники, ще побачимо. Чекаю новий сезон з нетерпінням, сподіваюся не розчарує"

"Схудлий Володимир гірше якось виглядає - Абсолютно згодна - Треба трохи поправитися"

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