А як ваш ранок?

Головний суддя шоу "МастерШеф" і ресторатор Ектор Хіменес-Браво показав свої ранкові ритуали, і розповів про насичену ніч

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво поділився кадрами на тій сторінці в Instagram.

"Привіт, друзі. Вчора був дуже довгий день, так як був суперфінал. Я дуже задоволений нашою роботою, але я дуже втомився, тому що приїхав додому ближче до 3 ранку...", - поділився суддя шоу "Мастершеф".

Щоб підбадьоритися Ектор приготував собі каву, і показав, як насолоджується напоєм, милуюся прекрасним видом з вікна. При цьому він був в одних трусах.

"Всім привіт! Як ваш ранок?» ,- написав ресторатор.

Відзначимо, Ектора нерідко критикують за кадри в нижній білизні.

"Чого ти в трусах на весь світ?"- якось поставив питання кулінару один з фоловерів.

Ектора Хіменес-Браво таке питання розсмішив він вирішив відповісти.

"Якщо чесно, вдома я завжди голий. Я одягаюся в труси для вас", - сказав ресторатор.

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