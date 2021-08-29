Головний суддя шоу "МастерШеф" і ресторатор Ектор Хіменес-Браво показав свої ранкові ритуали, і розповів про насичену ніч
Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво поділився кадрами на тій сторінці в Instagram.
"Привіт, друзі. Вчора був дуже довгий день, так як був суперфінал. Я дуже задоволений нашою роботою, але я дуже втомився, тому що приїхав додому ближче до 3 ранку...", - поділився суддя шоу "Мастершеф".
Щоб підбадьоритися Ектор приготував собі каву, і показав, як насолоджується напоєм, милуюся прекрасним видом з вікна. При цьому він був в одних трусах.
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
Могилевська на "Співають всі" розлютила українців, розімлівши поруч з Меладзе: "Ганьба"
Дружина "Холостяка" Добриніна показала малюка і відверто зізналася: "Через місяць стає..."
Обірвалося життя видатного українця: "дуже несправедливо"
Щасливий Хіменес-Браво показав свою улюбленицю відразу після душу: "Мистецтво"
"Всім привіт! Як ваш ранок?» ,- написав ресторатор.
Відзначимо, Ектора нерідко критикують за кадри в нижній білизні.
"Чого ти в трусах на весь світ?"- якось поставив питання кулінару один з фоловерів.
Ектора Хіменес-Браво таке питання розсмішив він вирішив відповісти.
"Якщо чесно, вдома я завжди голий. Я одягаюся в труси для вас", - сказав ресторатор.
Нагадаємо, щасливий Хіменес-Браво показав свою улюбленицю відразу після душу: "Мистецтво"
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво сильно рознервувався через переможця "Майстер Шеф": "я багато думав..."
Також Politeka писала, що українська зірка Tik Tok Даша Євтух несподівано з'явилася на Майстер Шеф і розкрила Ектору свою мрію: "Скажена коняка, вже і тут вона"