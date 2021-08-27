Відомий ресторатор та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився із шанувальниками своїми переживаннями

Як пише Politeka.net, 49-річний талановитий кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво прославився в Україні не тільки як ресторатор, а ще й як суддя популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф Україна". Так, у своєму Instagram чоловік часто розповідає про зйомки кулінарного шоу.

Цього разу Ектор поділився зі своїми шанувальниками тим, що дуже хвилюється перед фіналом 11 сезону "Мастер Шеф". Як відомо, 27 серпня Ектор має оголосити, хто ж став переможцем цього сезону.

За день до фіналу шоу Хіменес-Браво розповідав шанувальникам, що кожного разу хвилюється перед тим, як обрати переможця. За словами ресторатора, він вирушив на прогулянку до лісу, щоб добре все обдумати та прийняти правильне рішення.

"Добрий ранок, друзі! Сьогодні дуже важливий день, сьогодні суперфінал 11 сезону "Мастер Шеф". Я вчора дуже багато гуляв у лісі та багато думав", - сказав Ектор.

Зауважимо, що прем’єра нового сезону популярного кулінарного шоу відбудеться 28 серпня. "Мастер Шеф" транслюватимуть на телеканалі СТБ щосуботи.

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