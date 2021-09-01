Головний суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про новвоведениях на шоу і учасників 11 сезону

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Також він відомий як головний суддя шоу "МастерШеф". Як відомо, скоро на телеекрани вийде 11 сезон проєкту.

Так, цього разу на сторінці телешоу "МастерШеф" в Instagram виклали нове інтерв'ю з Ектором. Його запитали про нововведення в шоу.

"У нас нові конкурси. Вони відмінно продумані, що дає проєкту викликати ще більше емоцій після стількох років на телебаченні. Учасники ще більше відчувають себе частиною проєкту, вони мотивовані і мають ще більше бажання потрапити у фінал.",- повідав Ектор Хіменес-Браво.

Також він розповів про учасників телешоу. Шеф-кухар зазначив, що учасники шоу завжди унікальні.

"У нас є одна вчителька, вона поводиться як у школі з учнями, тобто завжди балакуча і її слово завжди є вирішальним.", додав ресторатор.

Ектор виділив конкурсанта, якого не люблять інші учасники через його постійне бажання відігратися.

"Також у нас є один хлопець, і чесно кажучи, Я не думав, що він зможе розкритися. Однак він з тих людей, за якими "не заіржавіє". Тобто він завжди любить відігратися, звичайно, учасники його за це не люблять.",- відкрито заявив Хіменес-Браво.

"Також є цікавий конкурсант-професійний гравець в покер, проте він дуже стриманий, спокійний, знаєте, як програміст, який весь час проводить за своїм комп'ютером.",- розповів головний суддя "МастерШеф"

Ектор впевнений, що вся Україна буде в захваті від нових учасників.

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