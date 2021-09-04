Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво заявил о своем намерении покинуть Украину

Известный ресторатор уже 10 лет снимается в украинском проекте "Мастер Шеф", пишет Politeka.net. Примечательно, что сам Эктор - гражданин Канады, где у него есть частный дом в Нью-Брансуике.

Дом судьи проекта расположен посреди леса, вдали от цивилизации, и это, по его признанию, самое любимое место в мире.

В своих новых сторис судья шоу рассказал о намерении покинуть Украину и улететь в родной дом.

Ресторатор показал кадры подготовки к путешествию. По словам Эктора, осталось всего два дня.

"Конечно, я буду сильно скучать по Украине. Очень сильно! Ну, смотрите, какая красота!", - сказал ресторатор и навел камеру на деревья, окружающие его дом в Киеве.

Также Эктор показал, как покует чемодан.

"Здесь все мои вещи, которые в чемодан, и Чоко тоже хочет со мной", - со смехом произнес Хименес-Браво, показывая своего любимца.

Отметим, Эктор Хименес-Браво — канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен, телеведущий.

В 2009 году Эктор решился на переезд в Украину, где открыл два пятизвездочных отеля, далее стал судьей "Мастер Шеф", а позже открыл свои рестораны и кондитерскую.

Напомним, Хименес-Браво признался в сильных чувствах к экс-участнице и судье "Мастер Шеф"

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