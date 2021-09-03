Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво не смог сдержать эмоций, обращаясь к коллеге Ольге Мартыновской

С 2011 года в Украине выходит шоу "Мастер Шеф", которое не теряет своей популярности благодаря судьям и участникам, пишет Politeka.net.

Известно, что Мартыновская стала победительницей "Мастер Шеф-3". В 2015 году она заработала фуд-продюсером шоу, а далее ее пригласили на проект в качестве судьи.

Эктор и Ольга очень сдружились благодаря шоу.

2 сентября Мартыновская отметила свое 32-летие. Хименес-Браво решил поздравить коллегу и записал сторис, в котором не смог сдержать эмоций.

"Помню, когда ты была на кастинге "Мастер Шеф" 3 сезон - это было, как вчера", - подписал видео ресторатор.

"Сегодня день рождения у Оли Мартыновской! Оля, я помню, когда ты пришла на кастинг "Мастер Шеф" третий сезон! Боже мой, это было будто вчера... Как круто, что ты работаешь со мной сейчас на нашем проекте "Мастер Шеф". Я люблю тебя, ты крутая!", - Эктор признался в чувствах экс-участнице и судье шоу, а в конце спел "Happy Birthday to You".

Отметим, Ольга Мартыновская родом из Николаева, она переехала на ПМЖ во Францию. Там она снимала квартиру у француженки, которая увлекалась кулинарией и обучила будущую судью украинского шоу секретам приготовления местных соусов.

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