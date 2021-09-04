Известный шефповар колумбийского происхождения, ведущий и судья кулинарного шоу “Мастер Шеф“ Эктор Хименес-Браво заинтриговал сеть кадрами с возлюбленной
Как пишет Politeka.net, постельный снимок знаменитый повар разместил у себя в Инстаграм.
На фото показано, как Эктор и неизвестная женщина в белых махровых халатах лежат в обнимку в кровати и смотрят телевизор. При этом лиц их не видно, только ноги.
Судья «Мастер Шеф» нежно обнимает девушку за ногу.
На постели также замечена любимица ресторатора собачка по кличке Лупита.
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В подписи Хименес, не называя имени возлюбленной, решил кое-что рассказать.
« Я требовательный. Моя женщина должна соответствовать мой ритм жизни, не забывать о себе, ухаживать, быть самодостаточной», - написал он.
Ресторатор откровенно признался, что между ними царит полное доверие.
"Для своей мудрой, самодостаточной и спокойной женщины (не в постели, конечно же) — я сделаю и делаю все. У нее нет проблем. Главное, чтобы я был для нее единственным, в приоритет. Я должен чувствовать ее забота и любовь. Иначе зачем это все?", - отметил он.
Напомним, что Хименес-Браво признался в сильных чувствах к экс-участнице и судье "Мастер Шеф"
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