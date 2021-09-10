Главный судья шоу "МастерШеф" и известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво вернулся домой в Канаду спустя 2 года и столкнулся с проблемой

Эктор Хименес-Браво известен как шеф-повар, ресторатор и главный судья популярного телешоу "МастерШеф". Как передавала Politeka.net, после съемок 11-го сезона шоу, Эктор отправился к себе домой - в Канаду. В начале поездки с ним стряслось ЧП - опоздание на рейс, и шеф-повар смог добраться домой только на день позже.

На этот раз шеф-повар опубликовал новые фото и видео на своей странице в Инстаграм. Он решил поделиться своей проблемой, с которой он столкнулся приехав в Канаду спустя 2 года.

"Мой дом находится на очень большой территории, где большой лес. Конечно, два года я не был дома и теперь там маленькие мыши и им очень комфортно.", раскрыл Эктор.

Он решил избавиться от мышей с помощью мышеловок и орехового масла.

"И потом будет пока-пока", завершающе подчеркнул Эктор.

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