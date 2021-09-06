Главный судья шоу "МастерШеф" и известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво попрощался с украинцами и покинул страну

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным ресторатором и шеф-поваром. Он прославился в Украине благодаря своей работе в шоу "МастерШеф", где он уже 11 сезонов остается главным судьей. Эктор активно ведет социальные сети, где делится рецептами и моментами из жизни.

На этот раз на своей странице в Инстаграм Эктор Хименес-Браво опубликовал несколько видео со своим отъездом. Сначала шеф-повар показал, как он собирает чемодан.

"Да! Сегодня с самого утра у меня самолет в Канаду. Поэтому вчера я целый день провел в сборах", - рассказал Эктор.

После шеф-повар показал себя уже в аэропорту.

"Я уже в аэропорту. Боже мой, сейчас всё так долго, всё из-за вакцины, тестов, ковид. Но я уже в аэропорту, и скоро буду в самолете", - сообщил главный судья "МастерШеф".

Эктор пожаловался на то, что ему пришлось встать в 3 часа ночи и он очень устал.

Хименес-Браво попрощался с украинцами и сказал, что скоро вернется.

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