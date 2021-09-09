Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво уехал из Украины и показал, где теперь живет

Ресторатор родом из Канады, пишет Politeka.net. В Украине Эктор работает уже более 10 лет, и успел построить успешную карьеру, однако недавно он заявил, что покинул нашу страну.

Ресторатор решил навестить Родину, где у него частный дом в Нью-Брансуике.

Жилье судьи проекта расположено посреди леса, вдали от цивилизации, и это, по его признанию, самое любимое место в мире.

Эктор не устает признаваться в любви своему дому, и в новых сторис после прилета, он показал, за что больше всего любит свое "гнездышко".

"Больше всего я люблю свой дом в Канаде за то, что у меня такой вид из окна", - написал судья "мастер Шеф".

На кадрах ресторатор показал, как просыпается, а затем встает и подходит к окну, за которым виднеется лес.

"Я уже много раз говорил, что лес для меня - это место силы. Я его очень люблю и безумно рад, что мой дом находится вдалеке от всех, в таком тихом красивом месте", - написал Хименес-Браво.

Позже Хименес-Браво рассказал о первой ночи, проведенной в собственном доме. По его словам, он хорошо спал, а перед этим встретился с друзьями.

"Здесь не было никого 2 года, поэтому сначала я приведу в порядок и потом сделаю для вас большой тур", - пообещал Эктор.

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